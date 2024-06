Home

15 Giugno 2024

La Guardia Costiera in campo per garantire la sicurezza

Livorno 15 giugno 2024 – Guardia Costiera, partita l’operazione Mare Sicuro 2024

Il via all’operazione estiva è stato dato alla presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Sen. Matteo Salvini e del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, in occasione della recente inaugurazione, a Menaggio, del nuovo presidio della Guardia Costiera sul lago di Como, denominato 3° Nucleo dei mezzi navali Guardia Costiera, che si aggiunge ai presidi lacustri già presenti sul lago Maggiore e sul lago di Garda.

Proprio per dare rilievo all’importante impegno delle donne e degli uomini del Corpo anche in questi tre contesti lacustri, dove la presenza della Guardia Costiera rappresenterà un ulteriore presidio di legalità incrementando la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente, da quest’anno l’operazione viene denominata “Mare e Laghi Sicuri 2024”

L’operazione, che si svolgerà nel periodo estivo, concentrandosi tra il 15 giugno ed il 15 settembre, vedrà impegnati ogni giorno 3.000 donne e uomini del Corpo, oltre 400 mezzi navali e 16 mezzi aerei, nel presidiare gli oltre 8.000 km di coste del nostro Paese, come pure i laghi maggiori italiani.

Da più di 30 anni l’attività operativa estiva vede i militari della Guardia Costiera al fianco di bagnanti, diportisti e subacquei che scelgono le coste, i mari e i laghi italiani per il proprio svago. Ma non solo: una particolare attenzione viene rivolta anche alla tutela dell’ambiente, a garanzia del regolare utilizzo della fascia costiera; un’attività – quest’ultima – che ha portato, nella scorsa stagione estiva, a restituire alla libera fruizione dei cittadini aree demaniali illecitamente occupate per quasi 200.000 metri quadrati.

Questi alcuni dei dati salienti relativi alla scorsa estate riassunti nel Rapporto annuale della Guardia Costiera 2023: 1.716 persone soccorse (di cui 218 sui laghi maggiori), 495 unità da diporto soccorse (di cui 64 sui laghi), 244 mila controlli (42.354 sul diporto nautico).

A similitudine delle passate stagioni, come da specifica Direttiva del Signor Ministro, i diportisti potranno contare sul rilascio del “Bollino Blu”, che permetterà loro di vivere il mare e anche i laghi più serenamente, evitando una duplicazione dei controlli in materia di sicurezza (3442 bollini rilasciati di cui 95 sui laghi maggiori).

Promozione della cultura del mare, della sicurezza della navigazione e della balneazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell’ecosistema e della biodiversità marina, gli obiettivi principali della campagna 2024 fissati dal Comando generale della Guardia Costiera, per i quali viene condotta una capillare e mirata attività di informazione e prevenzione, essenziale per portare il cittadino a vivere il mare con prudenza, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.

Prima e durante il corso dell’estate, pertanto, sono state promosse e si promuoveranno campagne di comunicazione volte a sensibilizzare bagnanti e diportisti su un approccio consapevole con il mare.

La nostra Regione potrà contare sull’impegno della Direzione Marittima di Livorno.

Per tutta l’estate e fino a metà settembre, 40 mezzi navali ed oltre 100 donne e uomini opereranno in maniera dedicata per la sicurezza dei cittadini lungo gli oltre 600 Km di costa della Toscana, dal litorale apuano fino all’argentario, comprese le isole dell’arcipelago.

Un dispositivo che garantirà in mare e sulle spiagge il corretto svolgimento delle attività turistico-balneari ed un pronto intervento in caso di emergenza.

In linea con gli obiettivi nazionali, particolare attenzione verrà dedicata alla corretta fruizione del pubblico demanio marittimo e degli specchi acquei, alle dotazioni e ai presidi delle postazioni di salvataggio sulle spiagge, all’osservanza dei limiti di navigazione sottocosta da parte di natanti e imbarcazioni – soprattutto per il rispetto dei limiti di velocità e della fascia di mare riservata alla balneazione.

Non mancheranno le attività di sensibilizzazione ai centri diving sul pieno rispetto delle regole di sicurezza per le immersioni e quelle di contrasto all’abusivismo nell’utilizzo commerciale delle unità da diporto. Così come sempre vigile sarà la presenza dei militari nelle aree marine protette ed a bordo delle navi traghetto per assicurare ai turisti di viaggiare in sicurezza verso le mete turistiche prescelte.

“L’Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2024” rappresenta un’importante iniziativa che sottolinea il nostro impegno istituzionale nel soccorso in mare e nella gestione e coordinamento di ogni evento legato alla sicurezza in mare, anche quando sono impiegati e concorrono mezzi aeronavali di altre Amministrazioni dello Stato – spiega l’Ammiraglio Gaetano ANGORA, Comandante regionale della Guardia Costiera della Toscana. Il nostro ruolo è quello di salvare vite umane in mare e di contribuire allo svolgimento in sicurezza di tutte le attività ludico ricreative e commerciali che si svolgono in ambiente marittimo e costiero. Attività certamente intensificate durante l’estate, motivo per il quale massimi saranno i nostri sforzi a beneficio della collettività per assicurare l’imprescindibile binomio sicurezza e legalità.

Livorno, sede operativa del 2° Centro secondario di soccorso marittimo che opera 24 ore su 24, detiene la regia degli interventi di tutti gli uffici territoriali della nostra regione, gestendo e coordinando ogni tipo di soccorso che si verifica in mare o lungo le nostre coste. Per farlo contiamo su personale ed equipaggi intensamente addestrati e pronti a fronteggiare le varie situazioni di pericolo che purtroppo ogni anno si verificano, malgrado i tanti sforzi di sensibilizzazione per prevenirli.

In proposito l’Ammiraglio conclude il suo messaggio con un richiamo alla prevenzione e alla prudenza: Come ho già avuto modo di ribadire in altri contesti, credo molto nella prevenzione, perché ritengo sia il messaggio più diretto ed efficace per far comprendere come, in mare, la prudenza e la responsabilità debbano ispirare ogni attività.”

Parola d’ordine è il richiamo allo slogan coniato dalla Guardia Costiera Toscana:

“Vivere il mare è naturale, divertente, rilassante… facciamolo in maniera corretta e responsabile!”

La Guardia Costiera ricorda che per le emergenze in mare è sempre attivo il numero Blu 1530, a cui si affianca il Numero unico delle emergenze – 112, attivo nella Regione Toscana.

Livorno, 14 giugno 2024