Guardia di Finanza, premiati 6 militari nel giorno del 247° anniversario dell’arma

23 Giugno 2021

Livorno, 23 giugno 2021

Si è tenuta oggi a Livorno, presso la caserma “G. Russo”, la cerimonia interna, esclusivamente rivolta agli appartenenti al Corpo, per celebrare il 247° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, presenziata oltre che dal Comandante Provinciale Colonnello t.ST Gaetano Cutarelli, dalla locale Autorità di governo, il Prefetto di Livorno Dott. Paolo D’Attilio.

Nel corso dell’evento sono stati premiati 6 militari in forza ai Reparti dipendenti da questo Comando Provinciale che si sono distinti nel corso del 2020 in rilevanti operazioni di servizio.

Il Prefetto di Livorno Dott. Paolo D’Attilio ha consegnato infatti encomi solenni:

al MARESCIALLO AIUTANTE ANDREA IESSE e al MARESCIALLO CAPO GENNARO SCHETTINO, in forza al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Livorno, per aver disarticolato un’associazione a delinquere dedita alla truffa in campo immobiliare e all’autoriciclaggio internazionale;

al MARESCIALLO AIUTANTE CLAUDIO BOTTA e al VICEBRIGADIERE GUGLIELMO ARDITO, sempre in forza al citato Nucleo, per aver portato a termine una complessa indagine di polizia giudiziaria in materia di reati contro la Pubblica amministrazione;

al LUOGOTENENTE “CARICHE SPECIALI” ALESSANDRO GHERARDI e al MARESCIALLO AIUTANTE GIANLUCA PERROTTA, in forza alla Tenenza di Cecina, per aver scoperto una consistente frode fiscale con autoriciclaggio all’estero, in criptovalute, dei proventi illeciti accumulati. La stessa ricompensa è stata tributata al Capitano Elena Mariotti e al Luogotenente “Cariche Speciali” Catello Tartaglione, pure in forza alla citata Tenenza, nel corso dell’analoga cerimonia svolta in ambito Regionale alla sede di Firenze.

