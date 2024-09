Home

Guardia zoologica, al via i corsi Oipa

5 Settembre 2024

Livorno 5 settembre 2024 – Guardia zoologica, al via i corsi Oipa

Ami gli animali e vuoi fare la differenza nella loro vita? Diventa una Guardia Zoofila e proteggi chi non può difendersi da solo.

L’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa) sezione di Livorno annuncia l’apertura di un nuovo corso di formazione per Guardie Particolari Giurate addette alla vigilanza eco-zoofila, riservato ai soci Oipa con adesione a socio benemerito.

Questa è un’opportunità unica per coloro che desiderano impegnarsi attivamente nella tutela degli animali e nella difesa del patrimonio zootecnico.

Le Guardie Zoofile volontarie, infatti, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e polizia amministrativa, e in alcune circostanze, quella di polizia giudiziaria. Il loro ruolo è cruciale nella prevenzione e repressione delle infrazioni che riguardano la protezione degli animali. Tuttavia, è bene sottolineare che l’attività svolta dalle guardie è a titolo volontario; completamente gratuita e non costituisce alcun tipo di rapporto di lavoro o rimborso spese.

Il corso è destinato a persone maggiorenni, motivate, serie e amanti degli animali, che condividono i valori e la missione dell’Oipa. È richiesto che i candidati non abbiano subito condanne penali o abbiano carichi pendenti. La formazione sarà fondamentale per preparare le nuove guardie a svolgere i loro compiti con competenza e passione; affrontando così le situazioni di emergenza e difendendo i diritti degli animali in difficoltà.

Per chi desidera partecipare a questa importante iniziativa e fare la differenza per il benessere degli animali, è possibile ottenere maggiori informazioni recandosi presso la sede del Nucleo Gez a Livorno, in viale Ippolito Nievo 38, oppure scrivendo una email con i propri dati e numero di telefono all’indirizzo guardielivorno@oipa.org.

Non perdere l’occasione di diventare parte di questa squadra di eroi silenziosi che ogni giorno lottano per un mondo migliore, dove gli animali sono rispettati e protetti.

