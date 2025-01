Home

14 Gennaio 2025

Guardie Eco-zoofile Oipa, il bilancio dell’anno 2024

Livorno 14 gennaio 2025 Guardie Eco-zoofile Oipa, il bilancio dell’anno 2024

L’anno 2024 ha visto impegnati, in maniera importante, sul territorio della Provincia, sia il nucleo Guardie Eco-zoofile Oipa Italia odv, sia la sezione di Volontariato della stessa organizzazione no profit, i quali ricordiamo, hanno la loro sede a Livorno in Viale Petrarca 38, primo piano, con orario al pubblico nelle giornate di giovedì dalle 16.00 alle 18.00 e di venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

Il risultato è stato piuttosto significativo, tanto che le Gez di Livorno e Provincia hanno effettuato oltre ottanta ordini di servizio su tutto il territorio di loro competenza, eseguendo importanti accertamenti amministrativi e di rilevanza penale.

Molte sono state le segnalazioni ricevute per maltrattamento di animali o presunti tali e sono state effettuate denunce di reato, nei casi previsti dalla legge, cui seguirà l’iter giudiziario della Procura della Repubblica competente per territorio.

Purtroppo sempre per evitare maggiori sofferenze agli animali, sono stati anche eseguiti sequestri penali per togliere da situazioni d’incuria o peggio, cani detenuti in maniera tale da compromettere la loro salute e il loro benessere.

Inoltre sono stati effettuati numerosi controlli nei parchi cittadini della città per monitorare la corretta fruizione da parte dei proprietari di cani, in seguito alle molte segnalazioni pervenute per la presenza di animali sprovvisti di guinzaglio. “Approfittiamo per ricordare alla cittadinanza che è obbligo per i possessori l’utilizzo del guinzaglio, e che i suddetti animali possono essere lasciati liberi solo all’interno delle numerose aree sgambo loro dedicate presenti in tutta la città; tutto questo per rendere possibile la normale convivenza tra possessori di animali e non”. – Ricrdano le Gez-

Per quanto riguarda la sezione, i volontari sono stati presenti a iniziative di vario genere a Livorno e in provincia. Hanno partecipato con il loro stand per promuovere iniziative a favore degli amici a quattro zampe e si sono impegnati in raccolte alimentari e raccolte fondi. Hanno fornito e continuano a fornire aiuto ai più bisognosi donando cibo, e contribuendo ad assistere e curare i loro animali.

Purtroppo situazioni in continuo aumento, anche per la situazione economica che tutti stanno vivendo, e in alcuni casi anche per sopravvenute problematiche di salute tali da impedire il normale accudimento dei loro animali da compagnia.

Le Gez ricordiamo a tutti i cittadini la possibilità di rivolgersi in sede per chiarimenti, segnalazioni e aiuti. Per situazioni di particolare urgenza è possibile ricorrere ai numeri telefonici di riferimento rintracciabili sul sito Oipa.org, e avere tutte le informazioni necessarie circa le richieste che saranno poste.

