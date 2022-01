Home

Guasti in via Roma. Al via l’intervento di risanamento della condotta idrica

14 Gennaio 2022

Livorno 14 gennaio 2022

ASA si scusa con la cittadinanza per i continui e inaspettati guasti alla condotta idrica di via Roma verificati negli ultimi giorni.

Riteniamo utile informare, nonostante questa spiacevole coincidenza, che negli ultimi anni le rotture improvvise delle tubazioni di Livorno, grazie ai molti investimenti effettuati e alla corretta gestione dell’acquedotto, sono diminuite del 90%, portando i valori delle perdite in distribuzione a valori molto bassi e tra i migliori dei capoluoghi di provincia.

Siamo quindi sorpresi e dispiaciuti anche noi da tali eventi così ravvicinati che ci fanno presagire cause esterne alla rete di distribuzione come:

valvole di galleggianti di autoclavi private difettose, come accade alcune volte.

ASA nel frattempo prosegue con le verifiche degli impianti interni ed è stato predisposto anche un programma di interventi urgenti.

Oggi, 14 gennaio, al termine della quarta riparazione, saranno sostituite altre due barre e sarà inserita una valvola lato piazza Attias utile alle attività successive.

Quindi ad oggi, a seguito dei precedenti guasti, sono stati sostiuiti nel loro complesso 30 metri di tubazione.

Ogni volta che si verifica un guasto, ASA sostituisce i tratti interessati con tubazioni nuove.

Sabato 15 gennaio per volocizzare le attività di cantiere, che inzierà da lunedì 17 gennaio, saranno rimosse le auto in sosta e sarà tagliato l’asfalto.

Il cronoprogramma dei prossimi lavori in via Roma dal 17 gennaio:

– inserimento di valvole di flusso dedicate esclusivamente a via Roma, via Cecconi e via Baciocchi;

– sempre il 17 gennaio saranno sostituiti altri 20 metri di condotta che sarà collegata con un nuovo gruppo di valvole e al tratto di tubazione già sostituita;

– contemporaneamente sarà inserita una nuova valvola dopo il nuovo tratto di condotta appena installato;

Per consentire i lavori il 17 gennaio, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua dal primo pomeriggio di lunedì 17 alla mattina di martedì 18 gennaio nel tratto di via Roma compreso tra il supermercato e il civico 120 e nel tratto finale di via Cecconi.

Al termine di tale intervento rimarranno da sostituire altri 35 metri di tubazione.

I lavori saranno programmati dal 18 gennaio dopo che le utenze coinvolte saranno alimentate in maniera provvisoria.

Salvo imprevisti, con la prossima settimana sarà terminato l’intero intervento.

Per tutta la durata dei lavori sarà garantito il transito veicolare.

Nelle prossime settimane sarà sostituito anche il tratto di via Roma compreso tra via Baciocchi e piazza Roma

