Home

Provincia

Collesalvetti

Guasticce: “Apiario d’Autore”, l’Amministrazione visita Cava degli Ulivi

Collesalvetti

19 Aprile 2021

Guasticce: “Apiario d’Autore”, l’Amministrazione visita Cava degli Ulivi

Collesalvetti (Livorno) 19 aprile 2021

In occasione della Terza Edizione di “Apiario d’Autore”, il Sindaco Adelio Antolini, l’Assessore Dario Fattorini, la consigliera Isabella Buttino ed il Responsabile dell’Ufficio Ambiente Sandro Lischi, hanno visitato il Teatro “Cava degli Ulivi”, situato all’interno dell’azienda agricola “Cà Lo Spelli”, a Guasticce.

Nella ex cava di ghiaia, dopo il recupero dell’area, sono stati messi a dimora circa duecento ulivi ed in questa stagione, su prenotazione; sarà possibile “vivere” il ciclo produttivo delle api ed ammirare le arnie rese uniche dalle opere di artisti conosciuti in tutto il mondo.

Il Sindaco Adelio Antolini e l’Assessore Dario Fattorini spiegano:

“E’ un percorso di rilievo che unisce ambiente, cultura e sviluppo:

la presenza delle api, infatti, testimonia l’integrità ambientale del nostro territorio ed iniziative di questo tipo devono essere valorizzate”.

L’apiario, è stato realizzato grazie all’aiuto dell’Apicoltore Francesco Varallo della Corte delle Regine, che si prenderà cura, sia delle api, sia dei frontali d’autore: una vera e propria galleria d’arte immersa nella natura, nata con l’obiettivo di valorizzare questo insetto, sentinella dell’ecosistema.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin