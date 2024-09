Home

10 Settembre 2024

Guasticce (Collesalvetti, Livorno) – Guasticce, auto in fiamme sulla FI-Pi-Li

Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 12, i Vigili del Fuoco di Livorno sono intervenuti lungo la FI-PI-LI, in direzione Livorno, nei pressi dell’uscita di Guasticce, a causa di un incendio che ha coinvolto una autovettura.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha rapidamente provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area circostante, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per l’ambiente. Nonostante la tempestività dell’intervento, l’auto è andata completamente distrutta dalle fiamme.

Fortunatamente, non risultano persone coinvolte nell’incidente e l’area è stata messa in sicurezza senza ulteriori complicazioni. L’origine dell’incendio è ancora da accertare, ma al momento si esclude il coinvolgimento di altri veicoli o persone.