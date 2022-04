Home

15 Aprile 2022

Guasticce, camion perde il controllo e si ribalta

Guasticce (Collesalvetti, Livorno) 15 aprile 2022

Incidente stradale provinciale 555 a Guasticce, un camion si è ribaltato.

Il camionista intorno alle ore 09.00 ha perso il controllo del mezzo pesante ribaltandosi su un fianco,.

Fortunatamente nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli e il conducente è uscito da solo dal camion e non è grave

Sul posto a seguito dell’immediate lsegnalazioni date dagli automobilisti che passavano nella zona, sono interveuti; l’ambulanza dell’SVS di via San Giovanni, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area ed i carabinieri per i rilievi del caso

E’ intervenuta un’ambulanza dell’Svs per il soccorso all’autista del mezzo. Quando la Svs è arrivata l’uomo era già fuori dal mezzo. Le sue condizioni non sono gravi. Qualche problema per il traffico.

