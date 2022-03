Guasticce, rubati gioielli e Rolex da una abitazione

Home

22 Marzo 2022

Guasticce (Collesalvetti, Livorno) 22 marzo 2022

Furto in un appartamento a Guasticce

I malviventi nella sera di sabato 19 hanno rubato da un appartamento dei gioielli ed un orologio rolex

I ladri hanno agito in pochi minuti, sono infatti entrati nell’abitazione scardinando una porta finestra. Una volta all’interno è scattato l’allarme e in pochi minuti i parenti dei proprietari sono giunti sul posto ma non vi era più traccia dei malviventi.

Sul furto indagano i carabinieri di Collesalvetti che hanno acquisito anche alcuni filmati di telecamere della zona

