Guasto impianto Rea, USB: “l’azienda garantisca gli stipendi ai lavoratori lasciati a casa”

22 Febbraio 2025

Rosignano (Livorno) 22 febbraio 2025 Guasto impianto Rea, USB: “l’azienda garantisca gli stipendi ai lavoratori lasciati a casa”

Il sindacato USB Livorno denuncia una situazione in Rea che sta tenendo a casa dei lavoratori delle cooperative senza che questi lavorino e guadagnino

“Da una settimana, a causa di un guasto al sistema di scarico dell’acqua, il servizio di lavaggio dei mezzi all’interno della società pubblica di igiene ambientale REA Spa è stato interrotto”. – racconta Usb che prosegue:

“Dalle informazioni pervenute anche la prossima settimana il servizio non sarà svolto. Parliamo della pulizia industriale di tutti i mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti che giornalmente vengono lavati anche per motivazioni di tipo sanitario e di igiene collettiva sia degli operatori che dell’utenza.

Come sempre in questi casi, a causa del sistema degli appalti, sono i lavoratori a rimetterci.

Ci chiediamo come sia possibile che succedano queste cose in un appalto pubblico. Per questo motivo, siamo già intervenuti direttamente con REA Spa, in qualità di responsabile legale in solido, chiedendo un intervento immediato e risolutivo.

La cosa più importante, in questa situazione, è quella legata alle settimane di fermo degli impianti. A nostro avviso, e a breve formalizzeremo una richiesta specifica tramite la nostra RSU in REA; la società pubblica deve garantire gli stipendi ai lavoratori che sono a casa non certo per loro responsabilità.

Non è con le ferie o con i permessi che si possono affrontare situazioni di questo tipo. Parliamo di operai che svolgono questo servizio da 10 anni e che dovrebbero essere finalmente internalizzati e assunti direttamente da REA”.