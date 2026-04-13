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Guerra all’Iran, Tenerini (Forza Italia): “opposizioni portano il paese su un crinale pericoloso, Italia alleata si ma a schiena dritta”

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13 Aprile 2026

Guerra all’Iran, Tenerini (Forza Italia): “opposizioni portano il paese su un crinale pericoloso, Italia alleata si ma a schiena dritta”

Livorno 13 aprile 2026 Guerra all’Iran, Tenerini (Forza Italia): “opposizioni portano il paese su un crinale pericoloso, Italia alleata si ma a schiena dritta”

Nel pieno di una fase internazionale estremamente delicata, segnata dall’attacco USA-israeliano all’Iran e dal dibattito sul ruolo dell’Italia nello scenario euro-atlantico, l’onorevole Chiara Tenerini (Forza Italia) è intervenuta in televisione su La7 per ribadire la linea del centrodestra e difendere la posizione del governo.

Un intervento netto, accompagnato da un successivo commento affidato ai social, nel quale la parlamentare ha richiamato il senso di responsabilità istituzionale e la necessità di mantenere unità nazionale in un momento di forte tensione geopolitica. Al centro delle sue parole, il richiamo a una linea chiara: fedeltà alle alleanze internazionali, ma con autonomia di giudizio e tutela dell’interesse nazionale

l’Intervistata a La7, chiara tenerini (Forza Italia):

Crisi geopolitica, l’onorevole chiara tenerini: parliamone:

Il Partito Democratico e le opposizioni farebbero bene a dirci che cosa avrebbero fatto loro. Avrebbero rotto gli accordi con Washington.

Quando noi siamo d’accordo, lo diciamo, quando non siamo d’accordo, ci sono altre preferenze.

Questa è la posizione, credo che sia cristallina. Solo se la volete strumentalizzare .. o non la volete capire.

E state portando il paese su un crinale che è molto molto pericoloso.

Poi, se le opposizioni vogliono continuare con questa postura

perché prendono un punto percentuale valga di più sull’unità del paese

e sulla possibilità in questo momento di dimostrarsi uniti,

facciano loro, sono loro scelta



L’onorevole Tenerini continua poi con le sue dichiarazioni nel post social a rafforzamento del video pubblicato:

“Ci sono momenti in cui si distingue chi ha il senso dello Stato da chi ha il senso del sondaggio.

Nel pieno di una crisi internazionale delicatissima, tra Iran e Stati Uniti, l’Italia ha scelto una linea chiara: dentro l’alleanza euro-atlantica, ma con la schiena dritta. Alleati, sì. Subalterni, no.

È una posizione seria, credibile, all’altezza del nostro ruolo.

Quello che colpisce è altro. Mentre servirebbero responsabilità e unità, c’è chi continua a usare anche una crisi geopolitica per fare polemica interna, come se fosse un’occasione elettorale.

È una scelta. Ma è una scelta miope.

Perché nei momenti difficili una Nazione si rafforza con la coesione, non con la divisione. E noi continuiamo a stare dove serve: dalla parte dell’interesse nazionale, con equilibrio e fermezza”.