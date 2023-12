Home

19 Dicembre 2023

Livorno 19 dicembre 2023 – Guerre, smart-cities, inganni passati, presenti e futuri, incontro con Franco Fracassi

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla conferenza del giornalista d’inchiesta Franco Fracassi presso la sua sede a Livorno in Borgo Cappuccini 25, il 22 Dicembre 2023 alle ore 18.00

Come annunciato, avremo a breve il ritorno a Libertà di Franco Fracassi, giornalista d’inchiesta, regista, inviato di guerra e prolifico scrittore.

In perfetto tema natalizio, ci parlerà come sempre di cose terribili che pochi altri affrontano.

Nello specifico, tratterà la storia del conflitto israeliano-palestinese con il libro “Guerra alla Pace”, il tema delle smart-cities con “Welcome to 1984” e presenterà anche la nuova collana di storia “Nei secoli brevi”.

A seguire, cena di Natale in condivisione (ognuno porta un po’ per sé e un po’ per gli altri) con bevande a offerta libera, e concerto a 432Hz del pianista Lorenzo Di Sandro.

Ingresso a offerta libera e consapevole.

