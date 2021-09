Home

17 Settembre 2021

Guerriglia di via Buontalenti, PD: “Ci aspettiamo una risposta adeguata da parte delle autorità”

Livorno 17 settembre 2021

Partito Democratico Unione Comunale di Livorno:

Via Buontalenti, fatti gravissimi e inaccettabili

Il Sindaco, nel Consiglio Comunale di oggi pomeriggio, ci ha rappresentato l’esito della riunione del Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza convocato in via d’urgenza dopo i fatti avvenuti ieri in via Buontalenti.

Fatti gravissimi, spaventosi e totalmente inaccettabili per la nostra città

Nell’immediato, ci aspettiamo una risposta adeguata da parte delle autorità competenti individuando i responsabili riaffermando i valori della legalità.

Rimane necessario continuare a perseguire gli obiettivi di riqualificazione del centro, da quelli basilari come il decoro a quelli più di ampio respiro come; la rivitalizzazione della Piazza Garibaldi, Repubblica, area Buontalenti/Mercato Centrale.

