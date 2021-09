Home

16 Settembre 2021

Guerriglia, Le parole del Sindaco Salvetti e il resoconto del Cosp

Livorno 16 settembre 2017

Le parole del sindaco di Livorno Luca Salvetti dopo la guerriglia avvenuta in via Buontalenti:

Ciò che abbiamo visto in via Buontalenti è un episodio che, come viene attestato dai video e dai filmati delle telecamere, è stato di una violenza inaudita.

Al centro di questa rissa ci sono evidentemente due gruppi di malviventi che si sono dati appuntamento per una sorta di regolamento di conti.

Non possiamo accettare che nel cuore della città si verifichino fatti del genere senza mostrare tutto il nostro sdegno e senza richiedere in maniera forte che i colpevoli siano individuati, arrestati e possibilmente non fatti più circolare per le strade della nostra città.

Sin da ieri sera mi sono messo in contatto con il Questore per capire come le forze dell’ordine stavano indagando sull’accaduto e stamani mattina d’accordo con il Prefetto abbiamo fissato un Comitato di ordine e sicurezza pubblica.

Dalla riunione è emersa l’intenzione di chi tutela l’ordine pubblico di dare un segnale chiaro che a Livorno certe cose non devono accadere, la Procura ha aperto un fascicolo e porta avanti un’indagine in maniera molto convinta e aggressiva.

È emersa chiara poi la necessità di adoperarsi affinché Livorno possa avere un organico completo per rispondere al meglio alle esigenze di una città grande e con molti rischi da gestire.

Una notazione sui tempi di intervento delle forze dell’ordine che molti cittadini mi hanno segnalato.

A Livorno come nel resto del paese da qualche mese è diventata operativa la riforma con il 112 numero unico emergenze, una razionalizzazione per zona delle richieste di intervento, questa razionalizzazione ha indubbiamente rallentato l’allertamento delle forze dell’ordine e questo è un tema che non ci trova d’accordo e che segnaleremo al Ministero.

La città di Livorno in questa estate ha mostrato come possa proporre una convivenza sociale bella e stimolante, In mezzo alle tante cose positive ci sono stati alcuni comportamenti deprecabili di gruppi di giovani che nel cuore della notte nel quartiere della Venezia e in altre zone si sono lasciati andare a gesti di vandalismo e inciviltà, su questo tutte le istituzioni, ognuno per ciò che gli compete, vogliono intervenire per limitare i fenomeni. Ma quello che è successo in via Buontalenti ha evidentemente una matrice diversa che necessità di un approccio duro e convinto nei confronti di soggetti che niente hanno a che fare con la nostra città e con i valori che in questa città si sono storicamente affermati e sviluppati.

I cittadini chiedono questo e fanno bene, noi amplifichiamo questa loro richiesta e abbiamo il dovere di portarla sui tavoli di chi gestisce l’ordine pubblico, chi invece proverà a strumentalizzare l’accaduto con infimi giochi politici sappia che farà solo il male della città.

