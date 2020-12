Home

21 Dicembre 2020

“Guerriglia urbana” alla Leccia, La condanna e le riflessioni del Circolo PD

In arrivo per il Comune un breve dossier sulle problematiche del quartiere

Livorno 21 dicembre 2020

Il Circolo PD Salviano – La Leccia esprime un giudizio di forte critica e condanna dell’episodio verificatosi nel tardo pomeriggio di sabato 19 Dicembre.

“L’episodio – si legge nella nota ufficiale del Circolo – ha visto coinvolti gruppi di ragazzi in atti vandalici gravi e potenzialmente rischiosi per gli stessi e per i residenti della zona.

Una vera e propria guerriglia urbana, concentratasi nell’area di sgambatura dei cani (nella vasta area verde retrostante Via Giotto, nelle vicinanze di Villa Corridi); che ha prodotto inaccettabili danni al parco.

Le restrizioni che tutti noi siamo tenuti a rispettare per contrastare il Covid 19 sicuramente pesano in primo luogo sui giovani; ma non giustificano né possono essere prese a scusante per questo tipo di comportamenti che contribuiscono ad alimentare un clima di paura e di preoccupazione.

Le giovani generazioni livornesi, in questi anni, si sono contraddistinte per azioni di grande solidarietà e generosità nei confronti della Città, come è avvenuto; in occasione del post alluvione del Settembre 2017, e non possono minimamente essere accostate a questo gruppetto di incoscienti.

Non è la prima volta che in queste zone si verificano episodi di questo tipo, seppur di minore portata

Questo deve indurre tutti ad una riflessione seria e profonda.

Occorre, pertanto, un rinnovato impegno da parte di tutti i soggetti interessati ( scuola, famiglie, forze sociali ) per confrontarsi e dialogare con le ragazze e i ragazzi sulle problematiche; le insoddisfazioni; le aspettative delle nuove generazioni.

Si mostra, inoltre, come sempre più necessaria una politica volta alla riqualificazione dei Quartieri con:

interventi di minore portata da effettuare nel più breve tempo possibile (installazione di illuminazioni e cestini dove mancanti; ripristino di panchine; cura del verde pubblico);

con interventi di più ampio respiro da programmare e attuare nel tempo (riqualificazione di parchi; aree attrezzate per ragazzi e famiglie; valorizzazione del bene pubblico in genere).

Il lavoro intrapreso e concretamente avviato in questo senso dall’Assessore Viviani; dalla Giunta e dall’Amministrazione comunale tutta, corrisponde a un’esigenza prioritaria e fondamentale.

Come Circolo del PD, a breve scadenza, metteremo a disposizione dell’Amministrazione comunale di Livorno un documento specifico sulle problematiche della Leccia dove indicheremo:

in senso generale e nel dettaglio, le questioni più impellenti la cui soluzione è per noi necessaria al fine di portare avanti una riqualificazione complessiva del Quartiere.

Promuoveremo, infine, un sopralluogo in varie zone della Leccia con i nostri rappresentanti in Consiglio Comunale.

