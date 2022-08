Home

Cronaca

Guglia, Amadio (FdI): “Cittadini onesti esasperati, situazione alto rischio di sorta di guerra civile” (Video)

Cronaca

25 Agosto 2022

Guglia, Amadio (FdI): “Cittadini onesti esasperati, situazione alto rischio di sorta di guerra civile” (Video)

Livorno 25 agosto 2022 – Guglia, Amadio (FdI): “Cittadini onesti esasperati, situazione alto rischio di sorta di guerra civile”

Piazza Barriera Garibaldi e Via Giordano Bruno sono una giungla, in cui la delinquenza, lo spaccio, le aggressioni sono, purtroppo, la cifra del vivere quotidiano.

Palazzi interamente occupati da stranieri che vivono nell’ illegalità.

2 anni fa, mi recai proprio in via Giordano Bruno per “stanare” un tunisino che aveva occupato abusivamente un appartamento.

Sono anni che denuncio lo stato di totale insicurezza in cui versa il quartiere, ma le istituzioni sono silenti ed immobili. Il Sindaco, il Questore ed il Prefetto che fanno? Assolutamente niente.

A parere mio, gli appartamenti occupati abusivamente vanno sgomberati TUTTI e quelli che non possono essere assegnati, vanno MURATI.

Il quartiere deve essere presidiato dall’esercito, specialmente nelle ore notturne.

Ieri notte, un incendio doloso è divampato, proprio in via Giordano Bruno.

I cittadini onesti sono esasperati e , data la situazione, è alto il rischio di una sorta di guerra civile.

E’ quanto dichiara Marcella Amadio Dirigente Nazionale di Fratelli d’Italia.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin