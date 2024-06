Home

4 Giugno 2024

Arrivano le telecamere di sorveglianza alla Guglia . Approvato il progetto esecutivo per maggiore sicurezza nel quartiere

Livorno, 4 giugno 2024 – Guglia più sicura, arrivano le telecamere

Il Comune installerà a breve un sistema di videosorveglianza alla Guglia, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza nel quartiere.

La Giunta Comunale ha infatti approvato nella seduta odierna il progetto esecutivo dell’impianto per un importo di 30mila euro.

L’intervento si colloca all’interno di un più ampio piano dal nome “Pratiche di comunità” per il quale il Comune di Livorno ha ottenuto un finanziamento dalla Regione proprio nell’ottica di sviluppare di promuovere e sostenere progettualità volte a riqualificare il quartiere la Guglia, porzione di territorio urbano che fa da cerniera tra il quartiere Garibaldi e il quartiere Fiorentina, nella zona nord di Livorno, non solo ma anche, come detto tramite la messa in sicurezza degli spazi con l’installazione di un sistema di videosorveglianza.

Per queste azioni di riqualificazione il Comune, Settore Sociale, ha stipulato una specifica convenzione con la Regione.

In questo contesto sta per partire una coprogettazione per fare animazione sociale nel quartiere e avviare un’esperienza di portierato sociale alla Guglia.