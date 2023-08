Home

18 Agosto 2023

Guida al telefono, gli trovano droga e coltello: i Carabinieri lo fermano e lo arrestano, a casa coltivava marijuana

Rosignano (Livorno) 18 agosto 2023

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo nel corso di un’attività di controllo del territorio hanno tratto in arresto un 65enne, trovato in possesso di sostanza stupefacente e un coltello a serramanico.

Stava chiacchierando tranquillamente con il telefonino appoggiato all’orecchio nonostante fosse al volante della sua auto, ma inaspettatamente si è però trovato davanti al parabrezza la paletta dei carabinieri, che lo hanno fermato per un controllo stradale in centro urbano.

Dopo aver approfondito l’accertamento alla banca dati, il 65enne ha iniziato a destare sospetto ed è stato sottoposto a controllo.

L’intuizione dei militari si è rivelata fondata, dalla perquisizione del mezzo, hanno rinvenuto all’interno del vano portaoggetti; circa 10 gr di “marijuana” e un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm di cui 8,5 cm di lama.

I militari hanno esteso gli accertamenti presso la sua abitazione, in provincia di Grosseto, dove venivano rinvenuti e sequestrati:

ulteriori 15 grammi di “marijuana” contenuta in più confezioni;

3 piante di “cannabis indica” del peso complessivo di circa 5kg;

materiale atto al confezionamento e circa 230 euro in banconote di vario taglio.

Il tutto veniva sottoposto a sequestro e con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti l’uomo è stato tratto in arresto.

Per il 65enne sono scattate le sanzioni al codice della strada per: utilizzo di telefono cellulare alla guida e mancata revisione. L’uomo è stato poi deferito in stato di libertà per il possesso ingiustificato del coltello rinvenuto all’interno dell’autovettura.

Dopo l’udienza presso il Tribunale di Livorno, il Giudice ha disposto la convalida degli arresti. Per il 65enne è scattato il regime degli “arresti domiciliari” presso la propria residenza

