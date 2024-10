Home

Rubriche

Guida alla coibentazione termica per un futuro sostenibile

Rubriche

3 Ottobre 2024

Guida alla coibentazione termica per un futuro sostenibile

3 ottobre 2024 – Guida alla coibentazione termica per un futuro sostenibile

Una delle battaglie più importanti della nostra epoca è sicuramente quella legata al riscaldamento globale e al cambiamento climatico, argomenti che, sebbene siano al centro del dibattito mondiale da moltissimi anni, nell’ultimo decennio hanno assunto una rilevanza prioritaria all’interno dell’agenda politica di quasi tutto il mondo.

Nonostante di riscaldamento globale si parli ormai con una certa frequenza già dagli anni ’50 del secolo scorso, solamente con l’inizio del nuovo millennio si è raggiunta la consapevolezza collettiva di quanto questo fenomeno potesse avere un impatto enorme sull’uomo e di quanto, allo stesso tempo, l’uomo contribuisse ad accelerare questo fenomeno attraverso le sue attività.

Proprio per questo, negli ultimi anni sono state messe in campo riforme e soluzioni innovative in grado di limitare l’emissione antropica di CO2 e altri gas climalteranti, a favore di soluzioni più green e di un futuro sostenibile.

Insieme a Dako, azienda leader nel settore degli infissi e dei serramenti, abbiamo affrontato questo argomento, cercando di capire come risparmio energetico ed efficientamento energetico delle abitazioni possano avere un impatto positivo sul riscaldamento globale e sulla riduzione delle emissioni nocive.

Anzitutto: che cos’è il riscaldamento globale e come l’uomo incide su questo processo?

Il concetto di cambiamento climatico e riscaldamento globale è un argomento piuttosto complesso, tuttavia, possiamo provare a ridurlo ad una semplificazione chiara, ovvero quando si parla di riscaldamento globale si intende l’aumento di temperatura media sulla terra.

L’argomento è molto complesso perché, oltre a richiedere ovviamente conoscenze in campo scientifico approfondite e specifiche, si tratta di un fenomeno che non è osservabile in maniera tangibile, però è in grado di provocare conseguenze nette sul clima, per come siamo abituati a viverlo.

Dalle bombe di calore ai temporali violenti fuori stagione, dalla desertificazione di zone fertili allo scioglimento dei ghiacciai, questi sono tutti eventi che possono essere correlati all’aumento di temperatura sulla terra e che influenzano e andranno ad influenzare sempre di più le nostre vite.

L’uomo in tutto questo?

Le attività umane hanno un effetto centrale nell’influenzare e velocizzare i cambiamenti in atto perché, tra industrie, smog prodotto dalle automobili, impianti di riscaldamento delle abitazioni e molti altri fattori, contribuiscono all’emissione di anidride carbonica e altri gas che non portano ad altro che ad un circolo vizioso in cui si alimenta ancor di più il meccanismo alla base dei cambiamenti climatici.

Se ci pensiamo, nel 900 la stragrande maggioranza dell’energia elettrica che serviva ad illuminare case, strade e città intere veniva prodotta dalle centrali a carbone, le quali rilasciavano nell’atmosfera una quantità esorbitante di tutti questi gas.

Oggi, sebbene la situazione sia cambiata, troviamo ancora moltissime attività che contribuiscono al riscaldamento globale, attraverso quella che gli scienziati definiscono “carbon footprint” ovvero impronta di carbonio, che sta a significare la quantità di inquinanti che ognuno di noi emette nell’ambiente, sia come singolo individuo che come aziende o industrie.

Proprio per questo, da qualche anno i paesi e i governi hanno effettuato una svolta verso una politica green, votata a ridurre drasticamente le emissioni di gas serra nell’atmosfera e rallentare quanto più possibile questo processo.

Cosa si può fare per ridurre le emissioni e scegliere un futuro sostenibile?

Anzitutto, è necessario comprendere che ognuno di noi può fare la sua parte, informandosi e agendo da singolo per la collettività.

Prendiamo come esempio le abitazioni. L’efficienza energetica di una casa e il risparmio energetico che ognuno di noi è in grado di produrre sono fattori essenziali per combattere i cambiamenti climatici, senza ovviamente rinunciare a tutti i comfort che un’abitazione deve fornire.

Tutti i dispositivi per la climatizzazione presenti in ogni casa emettono, come prodotti di scarto, gas che influenzano il riscaldamento globale ma, virare su soluzioni tecnologiche innovative e sulla coibentazione termica per le abitazioni, sono azioni che permettono di guadagnare un risparmio energetico non indifferente, che si traduce sia in una minore emissione di inquinanti, sia in un risparmio in bolletta non indifferente.

Nello specifico quali sono le soluzioni da adottare?

Impatto ambientale e risparmio energetico sono strettamente correlati e, per migliorare l’efficienza energetica della casa, è necessario adottare soluzioni che siano in linea con la politica green.

Ad esempio, porte e finestre sono i punti di accesso principali di una casa, non solo per le persone, ma anche per caldo o freddo, vento ed aria.

Quando nelle nostre case sono presenti finestre “vecchie” o costruite con materiali che hanno uno scarso isolamento termico, queste scambiano in maniera costante calore con l’esterno, permettendo al freddo o al caldo (a seconda della stagione) di invadere gli spazi abitativi, portando come conseguenza l’accensione prolungata dei dispositivi di climatizzazione e l’aumento delle emissioni di gas nocivi.

Costruire o ristrutturare una casa installando infissi realizzati tramite materiali isolanti e sostenibili, riduce tutto questo, migliorando sia il comfort abitativo che il nostro impatto sul riscaldamento globale, portando ad un risparmio energetico notevole.

Ad esempio, alluminio o polivinile di cloruro (PVC) sono materiali che hanno un’alta capacità isolante e non permettono al calore di dissiparsi dagli ambienti domestici, mantenendo costante la temperatura e riducendo la necessità di utilizzare caldaie o pompe di calore.

Lo stesso discorso vale per l’estate. Questi materiali sono in grado di limitare l’ingresso di calore all’interno delle abitazioni e diminuire il ricorso a condizionatori.

Quali sono i vantaggi di usare materiali isolanti sostenibili

Come abbiamo detto, installare infissi realizzati con materiali isolanti evita la dissipazione di calore, riducendo la necessità di ricorrere all’accensione di caldaie e condizionatori.

Inoltre, l’aspetto che rende estremamente sostenibili questi materiali è proprio il fatto che possono essere riciclati, richiedendo molta meno energia per la loro produzione e producendo molti meno prodotti di scarto.

Insomma, si tratta di un processo che coinvolge tutta la catena industriale perché, installare materiali sostenibili riduce le emissioni delle singole abitazioni ma, riduce anche quelle delle industrie di settore, che producono molti meno inquinanti per la loro realizzazione.

Questo indubbiamente è solo il primo passo per raggiungere un’efficienza energetica della casa che sia reale e proficua, tanto per noi, quanto per l’ambiente in cui viviamo.

La coibentazione termica per le abitazioni non prevede solo la sostituzione di infissi realizzati con materiali innovativi e isolanti, ma si avvale anche di tantissime altre soluzioni, come il cappotto termico o l’installazione di caldaie di ultima generazione in grado di emettere meno inquinanti.

Il cappotto termico, ad esempio, permette di aggiungere uno strato isolante nella parte esterna della casa, che riduce drasticamente la dispersione di calore, contribuendo a creare tutti quei vantaggi relativi al risparmio energetico e diminuendo, allo stesso tempo, la quantità di emissioni che ogni singola abitazione produce.

Impatto ambientale e risparmio energetico

Insomma, il cambiamento climatico è una delle sfide più importanti che ci troviamo ad affrontare nel nuovo millennio ed ognuno di noi deve fare la sua parte per cercare di diminuire l’emissione di gas climalteranti e rallentare quanto più possibile questo processo già in corso.

Uno degli aspetti più importanti a questo scopo è sicuramente quello di migliorare l’efficienza energetica della nostra casa, garantendo al contempo una riduzione degli inquinanti prodotti e un risparmio energetico non indifferente.

Scegliere infissi fabbricati con materiali isolanti e sostenibili, optare per una coibentazione termica per le abitazioni è dotare gli edifici di dispositivi innovativi e green produce tre effetti principali altamente vantaggiosi.

Anzitutto, diminuisce la nostra carbon footprint sull’ambiente, contribuendo a migliorare lo stato di inquinamento a cui la terra esposta. In secondo luogo, il risparmio energetico produce una diminuzione dei costi in bolletta non indifferente, abbassando le spese per la climatizzazione il comfort abitativo.

Infine, scegliere per l’efficienza energetica della casa garantisce l’accesso a diversi bonus e detrazioni fiscali che lo stato mette a disposizione nel momento in cui viene certificato che le nostre azioni riducano l’impatto ambientale.