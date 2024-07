Home

23 Luglio 2024

Guida all’Installazione e alla Gestione delle Custom ROM su Android

Una delle caratteristiche più apprezzate del sistema operativo Android è la sua natura open-source, che consente agli utenti di personalizzare i propri dispositivi in modi quasi illimitati.

Una delle personalizzazioni più profonde è l’installazione di una custom ROM, che può migliorare le prestazioni del dispositivo, estendere la durata della batteria e aggiungere nuove funzionalità.

In questa guida, esploreremo come installare e gestire le custom ROM su Android.

Avvertenza: Possibili rischi e danni, procedere con cautela sapendo a quali conseguenze si può andare incontro

Installare e gestire Custom ROM su dispositivi Android comporta diversi rischi se non eseguito correttamente. La modifica delle impostazioni originali del telefono può causare malfunzionamenti e, in alcuni casi, invalidare la garanzia. Sebbene questa guida fornisca una panoramica generale dei passaggi da seguire, è fondamentale approfondire ogni fase prima di procedere.

È importante comprendere che queste operazioni possono mettere a rischio il tuo dispositivo. Potresti ritrovarti con uno smartphone inutilizzabile, perdendo sia il telefono che il denaro investito. Prima di prendere qualsiasi decisione, valuta attentamente tutti i rischi coinvolti e assicurati di avere una buona conoscenza dell’intero processo.

Se decidi di andare avanti, fallo con la piena consapevolezza dei pericoli e dei potenziali danni. Approfondisci le informazioni necessarie e procedi solo se sei certo di poter gestire le operazioni in sicurezza. Valuta attentamente e assumiti i tuoi rischi

Limiti delle custom rom

Tuttavia esiste anche un rovescio della medaglia. Gran parte dei produttori non gradisce tale pratiche, perché di fatto possono poi diventare la base anche per condotte illecite. Per tale ragione l’installazione delle custom rom comporta, in moltissimi casi, la decadenza della garanzia hardware.

Inoltre, trattandosi di codice sviluppato in forma amatoriale, è probabile che questo sia qualitativamente inferiore rispetto a quello che troviamo preinstallato sul dispositivo.

Le rom personalizzate possono infatti presentare bug e imperfezioni. Senza contare che diverse compagnie produttrici di cellulari non distribuiscono pubblicamente i driver per il proprio SoC ARM, dunque chi si occupa di realizzare custom rom deve spesso fare affidamento a soluzioni di reverse engineering o workaround di fortuna per poter operare sui dispositivi in commercio.

Proprio per tale motivo, nel prossimo futuro l’ecosistema delle rom alternative potrebbe subire una notevole battuta d’arresto. Già oggi non è possibile installare firmware amatoriali in un vasto bacino di device.

Il consiglio è dunque quello d’installare una custom rom solo e soltanto se il nostro device è già fuori dal periodo di garanzia. Inoltre, prima di affidarsi da una soluzione simile è sempre bene considerare strategie più semplici per migliorare le performance, o la durata della batteria, del proprio smartphone

Cos’è una Custom ROM?

Alcuni dei modelli di cellulari in commercio hanno la possibilità di essere “moddati” tramite l’installazione di un firmware personalizzato, chiamato appunto custom rom. Una custom ROM è una versione modificata del sistema operativo Android creata da sviluppatori indipendenti. Queste ROM personalizzate possono offrire una serie di vantaggi rispetto al firmware di fabbrica, tra cui:

Migliori prestazioni e durata della batteria.

Aggiornamenti più frequenti e tempestivi.

Funzionalità aggiuntive e opzioni di personalizzazione avanzate.

Rimozione di bloatware preinstallato.

Precauzioni e Prerequisiti

Prima di procedere con l’installazione di una custom ROM, è importante prendere alcune precauzioni e prepararsi adeguatamente:

Backup Completo: Effettua un backup completo dei dati del tuo dispositivo, inclusi contatti, messaggi, foto e applicazioni. Puoi utilizzare Google Drive o altre app di backup. Bootloader Sbloccato: La maggior parte dei dispositivi Android richiede lo sblocco del bootloader per installare una custom ROM. Questa procedura può variare a seconda del produttore del dispositivo. Recupero Personalizzato (Custom Recovery): Installa un recupero personalizzato come TWRP (Team Win Recovery Project) che ti permetterà di flashare la custom ROM e gestire backup e ripristini. Batteria Carica: Assicurati che la batteria del tuo dispositivo sia completamente carica per evitare interruzioni durante il processo di installazione.

Guida all’Installazione di una Custom ROM

Passo 1: Sblocco del Bootloader

Abilita le Opzioni Sviluppatore: Vai su “Impostazioni” > “Informazioni sul telefono” e tocca il numero di build sette volte per abilitare le opzioni sviluppatore. Abilita il Debug USB: Vai su “Impostazioni” > “Opzioni sviluppatore” e abilita il debug USB. Sblocca il Bootloader: Utilizza gli strumenti ufficiali del produttore o comandi Fastboot per sbloccare il bootloader. Ad esempio, sui dispositivi Nexus o Pixel, puoi utilizzare il comando fastboot oem unlock (per alcuni dispositivi, il comando potrebbe essere diverso).

Passo 2: Installazione di una Custom Recovery

Scarica la Custom Recovery: Scarica il file IMG della custom recovery (ad esempio TWRP) per il tuo dispositivo specifico. Flash della Recovery: Utilizza il comando Fastboot fastboot flash recovery [nomefile].img per installare la custom recovery.

Passo 3: Download della Custom ROM e delle Google Apps (GApps)

Scarica la Custom ROM: Visita forum come XDA Developers per trovare una custom ROM compatibile con il tuo dispositivo. Scarica il file ZIP della ROM. Scarica le GApps: La maggior parte delle custom ROM non include le Google Apps. Scarica il pacchetto GApps compatibile con la tua ROM e versione di Android da opengapps.org.

Passo 4: Flash della Custom ROM e delle GApps

Avvia in Recovery Mode: Spegni il dispositivo e riavvialo in modalità recovery (solitamente tenendo premuti i pulsanti volume su e power). Backup Nandroid: Prima di procedere, crea un backup completo (Nandroid backup) del tuo sistema attuale tramite la custom recovery. Wipe Data e Cache: Esegui un wipe delle partizioni data, cache e dalvik cache per evitare problemi durante l’installazione. Flash della ROM: Seleziona “Install” nella recovery, naviga fino al file ZIP della ROM e conferma l’installazione. Flash delle GApps: Dopo aver installato la ROM, ripeti il processo per il file ZIP delle GApps.

Passo 5: Primo Avvio e Configurazione

Riavvia il Dispositivo: Una volta completata l’installazione, seleziona “Reboot System” nella recovery. Configura il Sistema: Durante il primo avvio, il dispositivo potrebbe impiegare più tempo del solito. Segui le istruzioni sullo schermo per configurare il tuo dispositivo.

Gestione delle Custom ROM

Aggiornamenti

OTA (Over-the-Air) : Alcune custom ROM supportano gli aggiornamenti OTA, che possono essere installati direttamente dal sistema operativo.

: Alcune custom ROM supportano gli aggiornamenti OTA, che possono essere installati direttamente dal sistema operativo. Aggiornamenti Manuali: Per ROM senza supporto OTA, scarica l’aggiornamento e installalo tramite la custom recovery.

Backup e Ripristino

Backup Regolari : Utilizza la custom recovery per eseguire backup regolari del sistema.

: Utilizza la custom recovery per eseguire backup regolari del sistema. Ripristino: In caso di problemi, puoi ripristinare il dispositivo a uno stato precedente tramite la recovery.

Gestione dei Bug

Forum e Comunità : Partecipa a forum come XDA Developers per segnalare bug e trovare soluzioni.

: Partecipa a forum come XDA Developers per segnalare bug e trovare soluzioni. Logcat: Utilizza strumenti come Logcat per registrare i log del sistema e aiutare gli sviluppatori a risolvere i problemi.

Conclusione

L’installazione e la gestione delle custom ROM possono migliorare notevolmente l’esperienza d’uso del tuo dispositivo Android, offrendoti maggiore controllo e personalizzazione. Sebbene il processo possa sembrare complesso, seguendo questa guida passo dopo passo, puoi godere di un sistema operativo ottimizzato e su misura per le tue esigenze. Ricorda sempre di fare backup regolari e di partecipare alle comunità online per supporto e aggiornamenti.