21 Maggio 2024

Cecina (Livorno) 21 maggio 2024 – Guida con falso certificato, denunciato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina, durante un servizio esterno notturno di prevenzione, hanno sottoposto il predetto, pensionato, pregiudicato, in marcia a bordo di una vettura marca Ford modello Fiesta, vettura non di sua proprietà, in procinto di transitare, in Cecina, in via del Paratino proveniente da zona periferica nota per essere spesso oggetto di attività illecite connesse gli stupefacenti.

Alla richiesta dei militari, l’uomo ha esibito un certificato medico per rinnovo della patente di guida, apparentemente regolarmente rilasciato dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti di Livorno che ha destato loro dei sospetti.

Da un controllo più approfondito e dopo ulteriori opportune verifiche, i carabinieri hanno accertato che il documento era un falso e pertanto lo hanno sottoposto a sequestro, mentre per il trasgressore è scattata la denuncia a piede libero per il reato di falsità materiale commessa da privato in atto pubblico.

Nel corso del medesimo controllo, i carabinieri hanno sottoposto a controllo anche il passeggero, un 61enne del posto, rinvenendo in suo possesso due involucri contenenti complessivamente grammi 1,47 di cocaina. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro mentre il detentore è stato segnalato alla competente Prefettura quale assuntore per uso non terapeutico.