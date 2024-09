Home

23 Settembre 2024

Guida con patente falsa, denunciato uno straniero

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un 47enne straniero, ma residente in zona, per aver esibito all’atto del controllo una patente di guida falsa.

I militari, durante un servizio di pattuglia a Piombino in orario pomeridiano, hanno sottoposto a controllo in località Riotorto un’autovettura che transitava sulla S.P. 39. Alla richiesta dei carabinieri, l’uomo alla guida ha esibito una patente senegalese che ha destato la loro attenzione poiché presentava tratti palesemente alterati.

Da un controllo più approfondito è emerso che la patente era falsa e che il conducente era privo di qualunque titolo abilitativo alla guida. Il documento è stato sequestrato per i successivi approfondimenti sul falso documentale, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo conseguente alla violazione al CdS di “guida senza patente”. Per il trasgressore è inoltre scattata la denuncia penale all’AG per il reato di “falsità materiale commessa da privato”.