Cronaca

10 Giugno 2024

Livorno 10 giugno 2024 -Guida con patente nigeriana falsa: denunciato e sanzionato

Una pattuglia della Polizia Municipale impegnata in un posto di controllo nella zona nord della città (via dell’Artigianato), ha sottoposto a controllo una vettura condotta da un cittadino nigeriano, di circa trent’anni regolarmente residente in Italia.

L’uomo è stato trovato in possesso di una patente di guida rilasciata dalla Repubblica della Polonia che non risultava conforme con gli specimen di riferimento per quella patente; pertanto è stato condotto negli uffici del Comando al fine di ulteriori accertamenti.

Al termine degli accertamenti, la patente di guida è stata sequestrata e il soggetto denunciato ai sensi dell’articolo 482 CP “Falsità materiale commesso da privato” e sanzionato ex art. 116, c.15 e c 17 (per euro 5.100) cds con sanzione accessoria (fermo del veicolo per 3 mesi).