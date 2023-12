Home

16 Dicembre 2023

Guida con patente revocata e assenza assicurazione denunciato 65enne

Livorno 16 dicembre 2023 – Guida con patente revocata e assenza assicurazione denunciato 65enne

Nel centro di Rosignano Marittimo una pattuglia della locale Stazione, in orario pomeridiano, ha individuato una persona in atteggiamenti sospetti a bordo di un ciclomotore.

Dopo avergli intimato l’alt, l’uomo alla guida si è dato alla fuga ma è stato prontamente inseguito e fermato poco dopo dai militari.

Alla richiesta di mostrare i documenti, il 65enne alla guida è risultato sprovvisto della patente di guida poiché revocata ed il ciclomotore non coperto da assicurazione.

L’uomo non è nuovo a tali violazioni in quanto, da un controllo più approfondito, i carabinieri hanno verificato che il 25 luglio u.s. era stato già sorpreso a circolare con patente revocata.

Il 65enne è stato pertanto denunciato in stato di libertà per guida senza patente – recidiva – ed il mezzo sottoposto a sequestro.

