Home

Provincia

Cecina

Guida con patente revocata e rifiuta l’alcoltest, denunciato un 40enne

Cecina

1 Dicembre 2025

Guida con patente revocata e rifiuta l’alcoltest, denunciato un 40enne

Cecina (Livorno) 1 dicembre 2025 Guida con patente revocata e rifiuta l’alcoltest, denunciato un 40enne

I Carabinieri della Compagnia di Cecina nello scorso fine settimana hanno effettuato dei servizi tesi alla prevenzione e al contrasto delle diverse forme di illegalità diffusa, con particolare riguardo alla vigente norma in materia di stupefacenti, nonché al contrasto ai reati predatori, al fine di incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza e prevenire e contrastare la commissione dei reati.

Attenzione particolare è stata rivolta al centro cittadino cecinese nonché alle aree periferiche. Inoltre, in ottica di sicurezza stradale, i Carabinieri hanno fermato in via Napoli un automobilista poco sopra i 40 anni con patente revocata, il quale, in ragione del suo stato di agitazione psicomotoria, presumibilmente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcooliche nonché per le circostanze di tempo e luogo, gli operanti lo hanno invitato ad effettuare i previsti accertamenti, ma lo stesso ha opposto il suo rifiuto.

L’uomo pertanto è stato denunciato in stato di libertà. Situazione analoga riscontrata in via Magona dove un 27enne della zona alla guida della propria autovettura si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebrezza e a quello dell’uso di sostanza stupefacenti nonostante si trovasse in evidente stato di alterazione psicofisica. L’uomo è stato denunciato, la patente è stata ritirata e il veicolo è stato sequestrato ai fini della successiva confisca. Nel corso del medesimo servizio sono state inoltre accertate violazioni amministrative relative ad infrazioni al C.d.S. (prevalentemente per patente scaduta, mancanza copertura assicurativa e mancanza di documenti di circolazione), elevando sanzioni amministrative per l’importo complessivo di circa 1700 euro.