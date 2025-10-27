Home

Guida con un tasso alcolico oltre 5 volte il consentito, denunciata una 55enne

27 Ottobre 2025

Piombino (Livorno) 27 ottobre 2025 Guida con un tasso alcolico oltre 5 volte il consentito, denunciata una 55enne

I Carabinieri della Compagnia di Piombino hanno effettuato una serie di controlli IN arco orario serale che hanno portato al deferimento in stato di libertà di una persona per guida sotto l’influenza dell’alcol.

L’illecito è stato rilevato quando i militari del locale NORM hanno fermato una 55enne del posto la quale, alla guida della propria auto, è stata sottoposta a controllo etilometrico mediante apparecchiatura in dotazione ed è risultata positiva con un tasso alcolico di 2,56 g/l, con il limite fissato dal codice della strada a 0,5 gr/l.

I Carabinieri hanno proceduto al ritiro immediato della patente ed al sequestro del mezzo ai fini della confisca, informando l’Autorità Giudiziaria e quella Prefettizia come prevede la normativa