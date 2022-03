Home

Cronaca

Guida contromano, denunciato 23enne. Era sotto l’effetto di alcol e droga

Cronaca

27 Marzo 2022

Guida contromano, denunciato 23enne. Era sotto l’effetto di alcol e droga

Livorno 27 marzo 2022

Nella sera del 25 marzo, agenti della polizia impegnanti nel controllo del territorio hanno fermato un’auto che procedeva contromano e denunciato il conducente

Il veicolo aveva imboccato contromano via Pacinotti nel quartiere di Ardenza, fortunatamente, data l’ora, in quel momento non transitavano altri mezzi a due o quattro ruote

Una volta fermato il veicolo, gli agenti effettuavano ulteriori controlli sul conducente del mezzo, un ragazzo di origini albanesi di 23 anni

A seguito di un controllo più approfondito, il 23enne sarebbe risultato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Addosso gli agenti gli hanno trovato anche piccole quantità di hashish

Oltre ad essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giovane guidatore aveva anche un tasso alcolico più alto del consentito

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin