3 Gennaio 2023

Guida in stato d’ebbrezza: sospese patenti e sequestrati veicoli nel weekend di “San Silvestro”

Cecina (Livorno) 3 gennaio 2023 –

Il Comando della Compagnia Carabinieri di Cecina, nel weekend di “San Silvestro”, ha predisposto diversi servizi esterni che hanno portato al controllo di 159 persone e 103 autovetture.

In particolare i militari dell’Arma di Cecina nella notte del 31 dicembre 2022 e la sera del 1° gennaio 2023 hanno elevato due contravvenzioni per guida in stato d’ebbrezza:

la prima nei confronti di un 34enne di Solvay che, in evidente stato di alterazione alcolica, ha provocato un incidente rifiutandosi di sottoporsi all’alcoltest (per cui, ai sensi dell’art. 186 comma 7 del codice della Strada, è prevista la sospensione della patente per almeno 6 mesi, il sequestro dell’autovettura e la denuncia in stato di libertà);

la seconda, la sera del 1° gennaio, nei confronti di un 31enne di Castiglioncello poiché all’atto del controllo con l’etilometro aveva un tasso alcolemico ben oltre il limite massimo consentito dalla legge (2,12 g/l).

Per lui, ai sensi dell’art. 186 comma 2 del codice della Strada sono scattati, oltre al deferimento in stato di libertà, la sospensione della patente per almeno un anno e il sequestro amministrativo dell’auto ai fini della confisca.

La Compagnia Carabinieri di Cecina continuerà negli orari serali e notturni ad effettuare queste tipologie di controllo sulle principali arterie stradali della giurisdizione al fine di contrastare il fenomeno sempre più emergente di chi si mette alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche che spesso sono state causa di gravi incidenti, anche mortali.

