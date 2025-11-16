Home

Provincia

Piombino

Guida in stato di ebbrezza e disturbo in strada: tre denunciati

Piombino

16 Novembre 2025

Guida in stato di ebbrezza e disturbo in strada: tre denunciati

Piombino (Livorno) 16 novembre 2025 Guida in stato di ebbrezza e disturbo in strada: tre denunciati

I Carabinieri del Comando Compagnia di Piombino hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in ottica di prevenzione e contrasto alle diverse forme di illegalità diffusa, effettuando accertamenti sulle arterie stradali e sulle aree urbane più sensibili.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno proceduto al controllo di 41 persone e di 35 veicoli.

In ottica di sicurezza stradale, i militari hanno fermato e controllato una 40enne che è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza poiché sorpresa alla guida di un autoveicolo con un tasso alcolemico pari a 1,95 g/l, quasi il quadruplo del valore consentito. La patente le è stata ritirata ed è stata trasmessa alla Prefettura di Livorno.

Due donne 50enni, già note alle forze dell’ordine, sono state colte in stato di manifesta ubriachezza sulla pubblica via Pisacane mentre arrecavano disturbo ai passanti e, a seguito di tale comportamento, sono state sanzionate amministrativamente ai sensi dell’art. 688 del codice penale.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, queste ultime sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.