1 Luglio 2024

Portoferraio (isola d'Elba, Livorno) 1 luglio 2024 – Guida in stato di ebrezza, 4 patenti ritirate e 3 persone denunciate

Proseguono i controlli del territorio dei carabinieri della Compagnia di Portoferraio, anche in orario notturno, per il contrasto al consumo di droghe ed all’abuso di alcool, anche in chiave di sicurezza stradale.

Con l’impiego di militari delle Stazioni di Capoliveri, Campo Elba e Marciana Marina, coadiuvati da una gazzella dell’Aliquota Radiomobile di Portoferraio, nella fascia oraria 23:00/05:00, sono stati effettuati diversi controlli ad utenti della strada per accertare l’eventuale abuso di alcolici e l’assunzione di stupefacenti.

In particolare, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, sono state ritirate 4 patenti ad altrettanti automobilisti a Portoferraio. Sono stati sorpresi alla guida di autovetture con un tasso alcolemico superiore a quello consentito.

Al posto di blocco in località Casa del Duca sanzionato un 25enne elbano, fermato con un tasso alcolemico di 0,99 g/l.

In località Antiche Saline, l’etilometro in dotazione agli equipaggi ha riscontrato un valore di alcol nel sangue doppio rispetto al consentito ad una 40enne del posto pari a 1,08 g/l.

Due, invece, le violazioni rilevate in località La Foce. Qui i militari hanno riscontrato ad un 40enne tunisino e ad un 24enne campano un valore di alcol nel sangue superiore al consentito; pari rispettivamente a 1,11 g/l e ad un tasso ricompreso tra 0,5 e 0,8 g/l.

I carabinieri hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida nei confronti dei quattro. Per i primi tre che avevano un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l è scattata la denuncia penale all’A. G. di Livorno. Le autovetture di questi ultimi sono state affidate a terze persone idonee alla guida ed una è stata sequestrata ai fini della confisca.

Nel corso del servizio sono state inoltre identificate e controllate 46 persone; 30 veicoli; 2 locali pubblici e 4 soggetti sottoposti a vario titolo misure restrittive e di sicurezza con obblighi, senza riscontrare criticità.

L’attività di contrasto all’assunzione di droghe e all’abuso di alcool è volta a garantire la sicurezza stradale, in quanto tali condotte illecite costituiscono un preminente fattore di rischio sia per l’interessato che per altri ignari utenti della strada e proseguiranno su tutto il territorio provinciale.

