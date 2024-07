Home

13 Luglio 2024

Piombino (Livorno) 13 luglio 2024 – Guida in stato di ebrezza, automobilista denunciato dai carabinieri

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi sulla sicurezza stradale disposi dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive della Prefettura, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Piombino hanno denunciato un automobilista sui sessant’anni sorpreso positivo all’alcoltest.

Il controllo è scattato alle prime luci dell’alba di ieri, quando l’uomo, un operaio del posto, è stato fermato per un controllo stradale sulla strada provinciale vecchia Aurelia nella frazione di Riotorto mentre era al volante della propria auto Seat Ibiza.

I carabinieri hanno rilevato un tasso alcolico più che doppio oltre il limite di legge, 1,10 gr/l, e l’hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza. Contestualmente hanno proceduto al ritiro immediato della patente informandone le autorità competenti.

L’episodio fornisce l’occasione per sottolineare nuovamente come l’assunzione di droghe o l’abuso di alcool prima di mettersi alla guida costituisca un rilevante fattore di rischio: in questo caso chi aveva assunto alcolici ha riportato lesioni ed è incorso nelle conseguenze previste dalla legge proprio per scoraggiare questi comportamenti.

L’attività dell’Arma dei Carabinieri continuerà sempre a porre attenzione al controllo della sicurezza stradale, troppo spesso minata dal fenomeno dell’abuso di alcolici e sostanze psicotrope, a tutela di tutti gli utenti della strada.