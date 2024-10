Home

27 Ottobre 2024

Cecina (Livorno) 27 ottobre 2024 Guida in stato di ebrezza, denunciate tre giovani donne

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina, hanno fermato e controllato una 29enne originaria di un’altra regione che mostrava chiari segni di alterazione psicofisica pur essendo alla guida della propria auto. Sottoposta ad alcoltest, è stato riscontrato un tasso alcolemico oltre il doppio rispetto al limite di legge (1,26 gr/l). La donna è stata denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza con il contestuale ritiro della patente.

Anche una 25enne della zona, alla guida di un’auto, è stata controllato dai militari del NORM. Presentava chiari sintomi di ebbrezza alcolica, poi confermati da un tasso di (1,11 g/l) registrati dall’etilometro in dotazione ai carabinieri. Anche per lei è scattata la denuncia, il ritiro della patente e l’affidamento del veicolo a terzi.

Sempre durante i controlli alla circolazione una 33enne della zona è stata sorpresa alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico pari a (1,27 g/l) che gli è valsa la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza ed il contestuale ritiro della patente.

I servizi contro la guida in stato di ebrezza sono specificatamente mirati a prevenire situazioni di abuso che possono portare a rimanere coinvolti in sinistri stradali e, purtroppo, talvolta anche a coinvolgere altri ignari utenti della strada.