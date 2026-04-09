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Guida in stato di ebrezza, denunciati 7 automobilisti all’isola d’Elba

Elba

9 Aprile 2026

Guida in stato di ebrezza, denunciati 7 automobilisti all’isola d’Elba

isola d’Elba (Livorno) 9 aprile 2026

Un servizio articolato e capillare quello messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Portoferraio che nel decorso fine settimana pasquale hanno presidiato il territorio con diverse pattuglie, anche con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile. L’attività, svolta nella fascia oraria notturna, rientra in una più ampia strategia di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione allo spaccio di stupefacenti, alla sicurezza stradale e al rispetto delle misure amministrative e giudiziarie. Nel corso dell’operazione, a Portoferraio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà sette automobilisti, di età compresa tra i 25 ed i 54 anni, perché risultati avere un tasso alcolemico superiore rispetto al limite consentito, ovvero tra 0,8 gr/l e 1,6 gr/l. Oltre alla denuncia, a carico dei 7 è stata immediatamente ritirata la patente di guida, un mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca. Nel complesso, durante il servizio sono state controllate 32 autovetture, identificate 47 persone, eseguiti controlli a carico di 3 persone sottoposte a misure di prevenzione e 2 esercizi pubblici. L’Autorità Giudiziaria ed i competenti Uffici della locale Prefettura sono stati informati in esito alle operazioni per gli aspetti di rispettiva competenza. L’attività svolta conferma come la presenza costante e qualificata dei Carabinieri rappresenti un presidio fondamentale per l’intero territorio elbano. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con servizi mirati e coordinati, nell’ottica di incrementare, oltre la prevenzione dei reati in genere, anche la sicurezza percepita valore aggiunto sia per i residenti sull’Isola che per coloro che la scelgono come meta turistica.