31 Maggio 2025

Livorno 31 maggio 2025 Guida in stato di ebrezza denunciati due trentenni

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, hanno effettuato dei controlli stradali con particolare attenzione alle zone più sensibili dei quartieri Garibaldi, San Marco e Buontalenti.

Nell’ambito di questi servizi sono stati denunciati due 30enni

Un 35enne è stato sorpreso in via Ernesto Rossi alla guida di un’auto e, sottoposto ad accertamenti analitici quantitativi per verificare la presenza di sostanze nel sangue, ha presentato un valore pari a 1,40 g/l.

Analoga sorte per un 30enne peruviano che, sottoposto a controllo etilometrico in via Calzabigi, ha manifestato un tasso alcolico pari a 1 g/l.

Per entrambi, oltre al ritiro immediato della patente con conseguente sospensione per un tempo minimo di tre mesi, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria di Livorno.