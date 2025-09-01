Home

Provincia

Isole

Elba

Guida in stato di ebrezza, denunciato un 37enne

Elba

1 Settembre 2025

Guida in stato di ebrezza, denunciato un 37enne

Rio (isolad’Elba, Livorno) 1 settembre 2025 Guida in stato di ebrezza, denunciato un 37enne

I Carabinieri della Stazione di Rio hanno denunciato un automobilista sorpreso positivo all’alcoltest.

Il controllo è scattato in orario notturno, quando un uomo 37enne del posto è stato fermato per un controllo stradale in località Padreterno del Comune di Rio mentre era al volante dell’auto intestata alla madre.

I carabinieri, all’esito degli accertamenti, hanno rilevato un tasso alcolico oltre il doppio rispetto al limite di legge (1,07 gr/l rispetto allo 0,5 g/l consentito) denunciandolo per guida in stato di ebbrezza con il contestuale ritiro della patente ed informandone le autorità competenti.