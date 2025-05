Home

8 Maggio 2025

Livorno 8 maggio 2025 Guida in stato di ebrezza e assuntori di droga, 12 persone nei guai tra Cecina e Rosignano

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo i Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno rivolto particolare attenzione particolare è stata rivolta ai centri di Rosignano Marittimo e Cecina

Nel corso di queste attività un 25enne residente a Rosignano è stato controllato e sorpreso a violare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Cecina, irrogatogli per aver commesso reati contro il patrimonio nel territorio di Cecina e ritenuto pertanto persona pericolosa. L’uomo è stato dunque denunciato all’Autorità Giudiziaria.

In ottica di sicurezza stradale, i carabinieri hanno fermato in via Fratelli Rosselli a Cecina un automobilista poco più che 30enne il quale, all’esito di alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,74 g/l, oltre il triplo del limite consentito, e pertanto hanno proceduto al deferimento in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Situazione analoga riscontrata in località Mazzanta dove un 50enne residente in zona aveva un tasso alcolico di 1,42 g/l.

Un giovane appena diciottenne è stato controllato a bordo del suo motociclo in Rosignano Solvay con un tasso alcolemico pari a 1,09 g/l, mentre un 22enne della cecinese alla guida della propria autovettura sorpreso in via Po con un tasso pari a 1,14 g/l.

In via Fratelli Cervi un uomo sulla cinquantina è stato fermato alla guida di un’autovettura con un tasso oltre 4 volte il limite consentito pari a 2,05 g/l e infine un 23enne, fermato sulla via Aurelia, si è rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici nonostante si trovasse in evidente stato di alterazione psicofisica.

A tutti e sei è stata ritirata immediatamente la patente.

Sul fronte degli stupefacenti, altre sei persone, di età compresa tra 16 e 72 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Livorno quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto sorpresi in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish, destinate ad uso personale non terapeutico. Tutta la sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 11 grammi, è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e distruzione.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno proceduto al controllo di 33 persone e di 21 mezzi.

Tali servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri continueranno in tutta la provincia e la cittadinanza è invitata a segnalare al numero di emergenza 112NUE qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.

