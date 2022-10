Home

Cronaca

4 Ottobre 2022

Guida in stato di ebrezza nel weekend, un denunciato e un sanzionato

Livorno 4 ottobre 2022

Nel fine settimana, i militari dell’Arma hanno svolto una capillare azione di controllo di persone e mezzi soprattutto nell’area centrale della città tra piazza della Repubblica, piazza XX Settembre e piazza dei Mille.

Serrati anche i controlli dei carabinieri in materia di circolazione stradale durante i quali sono state emesse due sanzioni per guida in stato di ebrezza

La prima sanzione riguarda un uomo è stato controllato dopo che, evidentemente a causa dell’alcool, è uscito fuori strada con la propria autovettura senza, per fortuna, coinvolgere nessuno; oltre i 2 punti il tasso alcolemico rilevato con la legge che fissa il limite a 0,5. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza

Sempre per guida in stato di ebbrezza è stato multato un giovane nei pressi del The Cage. Per lui non è scattata la denuncia poiché il tasso alcolemico rilevato era inferiore a 1,5.

Per entrambi i guidatori, patente sospesa e autovettura sottoposta a fermo

