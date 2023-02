Home

Guida in stato di ebrezza, patente ritirata ad un giovane capoliverese

Elba

12 Febbraio 2023

Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno) 12 febbraio 2023

Intensificazione dei servizi dei controlli finalizzati alla sicurezza stradale disposti dal Comando Provinciale di Livorno; i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio hanno sanzionato un giovane automobilista residente nel Comune di Capoliveri per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sottoposto all’etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico al di sopra del limite consentito. I Carabinieri hanno ritirato la patente di guida all’automobilista indisciplinato e lo hanno sanzionato per oltre 500 euro

