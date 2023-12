Home

Cronaca

Guida in stato di ebrezza, ritiro patente e denuncia per un 39enne

Cronaca

2 Dicembre 2023

Guida in stato di ebrezza, ritiro patente e denuncia per un 39enne

Livorno 2 dicembre 2023 – Guida in stato di ebrezza, ritiro patente e denuncia per un 39enne

Durante lattività di controllo e prevenzione svolta dai carabinieri nella città di Livorno, i militari dell’Arma hanno controllato 27 veicoli e 44 persone

I militari del NORM della Compagnia di Livorno hanno denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro immediato della patente, un 39enne originario del napoletano ma residente a Collesalvetti a seguito di controllo con alcoltest effettuato in piazza Damiano Chiesa nel corso del quale è stato rilevato un tasso alcolemico pari a 1,24 gr/l.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin