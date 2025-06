Home

Provincia

Piombino

Guida in stato di ebrezza, ubriachezza molesta, possesso di coltelli, il bilancio dei controlli dei carabinieri di Piombino

Piombino

25 Giugno 2025

Guida in stato di ebrezza, ubriachezza molesta, possesso di coltelli, il bilancio dei controlli dei carabinieri di Piombino

Piombino (Livorno) 25 giugno 2025 Guida in stato di ebrezza, ubriachezza molesta, possesso di coltelli, il bilancio dei controlli dei carabinieri di Piombino

I Carabinieri della Compagnia di Piombino con un dispiegamento capillare di pattuglie nelle aree più sensibili dei comuni di Piombino e limitrofi. L’attività è stata finalizzata al contrasto della criminalità diffusa e alla prevenzione delle violazioni alla normativa stradale e sugli stupefacenti.

Nel corso di tali attività, un 20enne piombinese, sottoposto a controllo in località Fiorentina alla guida della propria auto, è stato sorpreso con un tasso alcolemico di 0,81 g/l rilevato mediante apparecchio in dotazione e, pertanto, denunciato a piede libero.

Più miti le conseguenze per un altro conducente 26enne del grossetano, risultato positivo con un tasso alcolico pari a 0,57 g/l ad un controllo della circolazione stradale, che gli è valsa la sola segnalazione amministrativa, oltre alla sanzione ai sensi del cds.

Sempre in tema di abuso di alcolici, due cittadini nordafricani di 26 e 40 anni residenti fuori regione ma regolari sul territorio sono stati contravvenzionati poiché sono stati controllati e sorpresi in luogo pubblico in evidente stato di ubriachezza tale da arrecare disturbo a cittadini e passanti.

I militari, poi, durante un controllo in area sensibile cittadina, hanno fermato di iniziativa un 64enne residente in zona per accertamenti avendolo notato avere una condotta sfuggente alla vista della pattuglia. Durante le operazioni i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità due coltelli entrambi di 23 cm di lunghezza, di cui 11 di lama, di cui non ha saputo fornire alcuna giustificazione. Gli oggetti, aventi caratteristiche tali da poter esser utilizzati per offendere ed il cui porto senza motivo è vietano, sono stati sequestrati e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’AG di Livorno per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

L’operazione si è estesa anche ai luoghi di aggregazione, con controlli mirati anche all’esterno di locali pubblici del territorio, ove i militari hanno sorpreso un 50enne della zona in possesso di 1,5 grammi di cocaina, quantità compatibile con l’uso personale, segnalandolo alla Prefettura di Livorno come assuntore di droga, che è stata posta in sequestro per la successiva distruzione.

Durante i controlli, i carabinieri hanno identificato 228 persone, di cui 16 sottoposte a misure restrittive della libertà personale, e hanno sottoposto a controllo 155 veicoli. L’attività ha prodotto 7 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada (guida senza patente e mancata revisione) perseguite nel complesso con euro 6.000 circa di sanzioni, oltre il ritiro di due patenti di guida

Guida in stato di ebrezza, ubriachezza molesta, possesso di coltelli, il bilancio dei controlli dei carabinieri di Piombino