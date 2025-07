Home

Bibbona (Livorno) 14 luglio 2025 Guida la moto sotto effetto di cocaina, denuncia e sequestro del mezzo

I Carabinieri della Stazione di Bibbona hanno denunciato il conducente 40enne di un motociclo risultato positivo al test per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di pattuglia, l’uomo, cecinese, era stato fermato per un controllo stradale alla guida del proprio motociclo.

I carabinieri, rilevando gli elementi riconducibili ad uno stato di alterazione psico-fisica, avevano proceduto a sottoporlo ad un accertamento preliminare presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cecina, il cui esito positivo all’assunzione di cocaina li ha indotti a richiedere un secondo test di verifica il quale ha confermato il precedente test. L’uomo è stato pertanto denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed i militari hanno contestualmente proceduto al sequestro del mezzo ai fini della confisca ed al ritiro della patente di guida.

I controlli dei Carabinieri in materia di sicurezza stradale per prevenire incidenti, talvolta molto gravi, in un periodo caratterizzato da maggiore traffico sulle arterie stradali della provincia, proseguiranno.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.