Provincia

Guida l’auto sottoposta a fermo e rifiuta test stupefacenti, denunciato 46enne

Provincia

11 Gennaio 2024

Livorno 11 gennaio 2024 – Guida l'auto sottoposta a fermo e rifiuta test stupefacenti, denunciato 46enne

Nell’ambito dei costanti servizi di presidio del territorio dei carabinieri della Compagnia di Cecina, i militari della Stazione di Castiglioncello hanno denunciato un 46enne di Rosignano per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’assunzione di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno individuato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, alla guida della sua auto. In ragione del suo stato di agitazione psicomotoria, presumibilmente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti nonché per i suoi precedenti, lo hanno invitato ad effettuare i previsti accertamenti ma lo stesso ha opposto il suo rifiuto.

Nel corso del controllo i carabinieri hanno altresì verificato che l’uomo guidava un’auto sottoposta a fermo amministrativo.

Per tali violazioni il 46enne è stato deferito in stato di libertà per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato di alterazione psico-fisica e gli è stata elevata una sanzione amministrativa di quasi 2.000 euro.

