Guida senza assicurazione, con patente ritirata da 15 giorni e droga in tasca. Denunciato

2 Maggio 2023

Venturina (Livorno) 2 maggio 2023

I Carabinieri della Compagnia di Piombino proseguono nell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, finalizzati anche al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

L’obiettivo è quello di contenere e prevenire il consumo di droga tra i giovani e giovanissimi. In questa ottica, con grande intuito e spirito d’iniziativa, i Carabinieri della Stazione di Venturina Terme hanno denunciato un 49enne del posto.

L’atteggiamento del conducente alla guida di uno scooter ha insospettito i militari di pattuglia, i quali hanno deciso di fermarlo e controllarlo.

L’intuizione si è rivelata esatta. L’uomo, infatti, già gravato da precedenti in materia di stupefacenti, all’atto del controllo è stato trovato sprovvisto di assicurazione e senza patente di guida; gli era stata ritirata lo scorso 17 aprile, quando, trovato in possesso di sostanza stupefacente, gli era stato contesto l’art. 75 del DPR 309/90.

Ad un esame più approfondito, poi, i carabinieri hanno rinvenuto in suo possesso tre involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 10 grammi.

In ragione di ciò, il controllo è stato esteso anche alla sua abitazione, dove sono stati recuperati altri 15 gr. di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento di stupefacenti.

Tutti i reperti sono stati sequestrati, mentre per il giovane, oltre al fermo amministrativo del mezzo e alle sanzioni ammontanti ad oltre 3000 euro per le violazioni al codice della strada, è scattata la denuncia all’AG di Livorno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

