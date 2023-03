Home

26 Marzo 2023

Guida senza patente e fornisce false generalità, 32enne denunciato dai carabinieri

Portoferraio (isola d’Elba, Livorno) 26 marzo 2023 – Guida senza patente e fornisce false generalità, 32enne denunciato dai carabinieri

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, anche in orario serale e notturno, disposti dal Comando Provinciale di Livorno, coerentemente con le linee strategiche della Prefettura; una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Portoferraio ha fermato una potente autovettura.

Alla richiesta dei militari, l’uomo alla guida ha riferito di aver dimenticato a casa la patente e, pertanto; è stato invitato a dichiarare le proprie generalità, avendo violato la norma del codice della strada che obbliga il conducente ad averla al seguito.

I Carabinieri si sono però insospettiti dall’età dichiarata, appena 22 anni, che non sembrava corrispondente a quella dell’uomo fermato.

I militari hanno effettuato ulteriori accertamenti scoprendo che, pur somigliando molto al reale titolare della patente di guida, l’identità della persona che avevano difronte non corrispondeva a quella riportata sul documento.

Effettuati ulteriori riscontri, i Carabinieri hanno verificato che l’uomo fermato, un 32enne; in realtà non aveva mai conseguito la patente ed aveva dichiarato le generalità del fratello più giovane, quest’ultimo sì titolare di patente.

L’uomo è stato sanzionato con una multa per un importo di ben 5.000 € per guida senza patente perché mai conseguita ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno per i reati di; falsa attestazione sull’identità a pubblico ufficiale e falsità ideologica, con pene che possono raggiungere anche i sei anni di reclusione.

I controlli proseguiranno su tutta l’Isola.

