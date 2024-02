Home

9 Febbraio 2024

Cecina (Livorno) 9 febbraio 2024 – Guida sotto effetto di alcol e stupefacenti, denunciate due persone a Cecina

Nel corso dei servizi per la sicurezza stradale disposi dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive della Prefettura, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno svolto controlli orientati al contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze sia alcoliche che stupefacenti.

Durante il servizio svolto sia in orario pomeridiano che notturno, i carabinieri hanno sorpreso a San Pietro in Palazzi un muratore 41enne di origini tunisine alla guida di un’auto con un tasso alcolemico di 1,50 g/l, 3 volte il limite consentito. Per lui è scattata la denuncia ed il ritiro immediatamente della patente.

Analogamente un 46enne residente a Cecina, già noto alle ff.oo. è stato denunciato in stato di libertà per essersi messo alla guida in stato di alterazione da stupefacenti.

I controlli dei carabinieri per il contrasto all’abuso di alcool ed all’assunzione di droghe, sono volti a garantire la sicurezza stradale in quanto tali condotte illecite costituiscono un preminente fattore di rischio sia per l’interessato che per altri ignari utenti della strada e proseguiranno su tutto il territorio provinciale.

