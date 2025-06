Home

7 Giugno 2025

Livorno 7 giugno 2025 Guida ubriaco e colpisce al volto un carabiniere, arrestato

I Carabinieri del NORM di Livorno, all’esito di un intervento, hanno arrestato un 40enne di origini est europee accusato di resistenza, violenza e lesioni a P.U. nonché di guida in stato di ebbrezza.

I militari, a seguito di un controllo alla circolazione stradale in orario notturno, hanno fermato l’uomo in via Della Vecchia Casina alla guida di un’auto e, notandone lo stato visibilmente alterato, lo hanno sottoposto a controllo etilometrico.

Quest’ultimo ha dato esito positivo, rivelando un tasso di 1,8 g/l, oltre 3 volte il limite consentito, e pertanto i militari hanno avviato le procedure di legge, compreso il sequestro del mezzo ai fini della confisca.

A questo punto il conducente ha iniziato ad inveire contro i militari e contro i passanti, obbligandoli ad intervenire per riportarlo alla calma ma quest’ultimo, dando in escandescenze, ha sferrato un pugno al volto di uno dei carabinieri, causandogli lesioni, fortunatamente lievi, venendo pertanto arrestato.

Nella circostanza, il passeggero dell’auto, un livornese 50enne, sottoposto anch’egli a controllo di polizia a seguito dei suoi precedenti e per l’atteggiamento assunto alla vista dei militari, è stato trovato in possesso di una tronchese, una cesoia ed alcune chiavi inglesi, tutti oggetti di cui non ha saputo fornire una valida giustificazione in merito al porto il luogo pubblico in orario notturno; alla luce di quanto rinvenuto, anche il 50enne è stato denunciato penalmente in stato di libertà alla Procura di Livorno.

Portato in caserma per le formalità di rito, l’arrestato è stato in seguito condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari e, all’esito dell’udienza di convalida, gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma.