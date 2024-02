Home

26 Febbraio 2024

Livorno 26 febbraio 2024 – Guida uno scooter rubato, denunciato

A seguito dell’intensificazione dei controlli nel centro cittadino, i Carabinieri della Compagnia di Livorno hanno effettuato un servizio di controllo del territorio volto al contrasto della criminalità diffusa e, anche con pattuglie appiedate, nell’area di via Grande e del Mercato delle Vettovaglie e Ortofrutticolo di piazza Cavallotti.

I carabinieri hanno identificato 29 persone e controllato 20 veicoli. Uno di questi veicoli, un motoveicolo Honda SH150 con a bordo un 40enne livornese con precedenti, è stato fermato per un controllo in via Città del Vaticano.

Gli uomini dell’Arma, terminati gli approfondimenti sulle generalità del conducente, hanno rilevato che il veicolo risultava oggetto di furto perpetrato lo scorso gennaio per cui l’uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione, non avendo fornito una valida giustificazione del possesso del mezzo.

Ulteriori controlli stradali hanno poi consentito di segnalare alla competente Prefettura, quali assuntori per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti due 20enni livornesi sorpresi, durante un controllo alla circolazione stradale in via della Valle Benedetta, con due “spinelli” contenenti hashish.

I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale.

