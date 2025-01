Livorno, 20 gennaio 2025 Guidano lo scooter in stato di ebrezza, denunciati due giovani

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato due giovani per guida in stato di ebbrezza nella notte. Il primo, un ragazzo di 19 anni, è stato fermato mentre circolava sul proprio ciclomotore in viale della Libertà con un tasso alcolemico di 1,22 g/l, ben oltre il limite consentito.

Poco dopo, un 22enne è stato sorpreso in via Cottolengo alla guida di uno scooter con un tasso alcolico di 1,8 g/l. Entrambi i giovani sono stati deferiti all’autorità giudiziaria, mentre i veicoli sono stati sottoposti a sequestro.

Le forze dell’ordine continuano a intensificare i controlli per garantire la sicurezza sulle strade cittadine.