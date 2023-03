Home

Guidatore nasconde coltello e passeggero cocaina, una denuncia ed una segnalazione per due 30enni

7 Marzo 2023

Campiglia Marittima (Livorno), 07 marzo 2023 – Guidatore nasconde coltello e passeggero cocaina, una denuncia ed una segnalazione per due 30enni

I Carabinieri della Stazione di Venturina Terme, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive strategiche della Prefettura, hanno deferito in stato di libertà un 38enne del varesotto per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

I militari, durante un servizio di pattuglia in Campiglia Marittima hanno fermato per un controllo l’uomo che viaggiava a bordo di un’auto unitamente ad un amico 33enne; sottoposti a controllo, il 38enne è stato trovato in possesso di coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm. 23, di cui cm.10 di lama, che è stato sottoposto a sequestro. Per l’uomo è scattata la denuncia ai sensi dell’art. 4 L. 110/75.

Visto l’atteggiamento nervoso del passeggero, il controllo è stato esteso anche a al 33enne che è stato trovato in possesso di 1,6 gr di cocaina e pertanto segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

