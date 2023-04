Home

19 Aprile 2023

Livorno 19 aprile 2023 – Guidava senza aver mai avuto la patente, denunciato 31enne tunisino

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno proseguono con l’attuazione del piano straordinario di controllo del territorio avviato durante le recenti festività pasquali su tutta la provincia che vede il coinvolgimento dei reparti specializzati dell’Arma, in particolare NAS – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità per la tutela della salute pubblica, degli alimenti e della filiera alimentare e del NIL – Nucleo Ispettorato del Lavoro per la tutela dei lavoratori e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso di un’ampia ed articolata attività di controllo che si è concentrata nel quartiere Corea e nel centro città, gli equipaggi dell’Arma si sono dedicati anche a controlli alla circolazione stradale

Nel corso di tali controlli stradali, i carabinieri hanno sorpreso alla guida di un’autovettura un 31enne cittadino tunisino che non aveva mai conseguito la patente

Per il tunisino è scattata la denuncia in stato di libertà mente il mezzo è stato sottoposto al fermo amministrativo

